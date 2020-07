Die Anleger setzen auf weitere Reformen der Kapitalmärkte durch die chinesische Regierung und eine Rückkehr zum Bullenmarkt. "In der Welt nach Covid-19 braucht die Wirtschaft mehr denn je einen gesunden Bullenmarkt", schrieb die staatliche Zeitung China Securities Journal. Der Optimismus in China und die Kursanstiege von Tech-Riesen wie Amazon und Netflix verhalfen dem Nasdaq gestern zu einem weiteren Rekordhoch. Die Hedgefonds reduzieren weiterhin ihre Netto-Short-Positionen in den USA. Am Dienstag ...

