Es werden standortbezogene Informationen zu den baulichen und behördlichen Vorschriften für den Bau einer Photovoltaik-Anlage in wenigen Schritten zur Verfügung gestellt. Die App kann kostenfrei heruntergeladen werden.Bürokratie hemmt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich vielerorts den Photovoltaik-Zubau. Dies will die Kanzlei Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte (fwp) ändern und hat die Photovoltaik Legal Roadmap Applikation entwickelt, wie nun vorgestellt wurde und zum Download bereitsteht. Photovoltaik-Interessierte könnten in wenigen Schritten standortbezogene Informationen ...

