Insgesamt wurden 122'643 Namenaktien angedient, was 5.33% des im Handelsregister eingetragenen Kapitals entspricht.Lachen - Am 24. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat der sitEX Properties Holding AG über die Durchführung des Aktienrückkaufprogramms zum Festpreis informiert. Die sitEX Properties Holding AG beabsichtigte dabei, bis zu 6% (insgesamt maximal 138'068 Aktien) der ausstehenden Namenaktien zum Angebotspreis von CHF 76.00 je Namenaktie zu erwerben. Insgesamt wurden 122'643 Namenaktien angedient, was 5.33%

Den vollständigen Artikel lesen ...