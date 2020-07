Kulmbach (ots) - Am 16. Juli erscheint das neue Buch von Daniela Katzenberger, "Die Mutti-Mafia kann mich mal ... gernhaben", im Kulmbacher Plassen Verlag. In ihrer gewohnt offenherzigen Art erzählt die Kult-Blondine den Lesern, wie das Mamasein ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Dabei verrät sie jede Menge Tipps und Tricks, wie man den Alltag als Mutter meistert, gibt private Einblicke und plaudert auch die eine oder andere Peinlichkeit aus.Im August 2015 ändert sich das Leben von Deutschlands beliebtester Blondine rasant, denn Daniela Katzenberger wird Mama. Eine echte Herausforderung für die bekennende Tussi. In ihrem neuen Buch schreibt sie über das Mamasein, das Familienleben und ihren Alltag mit Kind, Küche und Concealer.So ganz auf pinke Pumps und Extensions verzichten will die "Katze" nicht. Aber als Mama eines unglaublich süßen Wirbelwinds namens Sophia stehen dann doch inzwischen andere Dinge ganz weit oben auf der Prio-Liste. Dazu kommen die Fragen, die sich alle Eltern stellen: Was tun bei Wehwehchen, wie macht man Gemüse schmackhaft und warum sieht das Kinderzimmer immer aus, als wäre ein Tornado durchgefegt? Daniela Katzenberger plaudert amüsant aus dem Familien-Nähkästchen mit all den lustigen, skurrilen und peinlichen Geschichten. Sie verrät ihre Erziehungstipps, Motivationstricks und wie sie mit Mommywars und Helikoptermüttern klarkommt. Glitzer gegen Wehwehchen, Prinzessinenerbsen für gesunde Kost, Spielplatz-Workout und ganz viel Liebe, damit punktet die Katze bei ihrem kleinen Kätzchen. "Dieses Buch ist mir wahnsinnig wichtig, weil Mamasein das Schönste auf der Welt ist. Aber auch eine Herausforderung, bei der es nicht darum geht, absolut perfekt zu sein", findet die charmante Blondine.Daniela Katzenberger konnte sich in den vergangenen Jahren mit ihren Büchern "Eine Tussi wird Mama", "Eine Tussi sagt 'Ja!'" und "Eine Tussi speckt ab", alle erschienen im Plassen Verlag, in den Bestsellerlisten platzieren.Das Buch "Die Mutti-Mafia kann mich mal ... gernhaben" erscheint am 16. Juli 2020 im Plassen Verlag und ist überall im Handel erhältlich.Über den Plassen Verlag:Unter diesem Label verlegt die Kulmbacher Börsenmedien AG seit 2012 populäre Sachbücher. Die Liste der Autoren reicht von George Soros bis zu Bill Clinton, von Robert Shiller bis zu Arianna Huffington und von Harald Glööckler bis zu Daniela Katzenberger. Der Plassen Verlag ist Teil der Dachmarke "PLASSEN Buchverlage".Einen Überblick über das gesamte Herbstprogramm 2020 der PLASSEN Buchverlage ist unter https://bit.ly/2AYUWbW abrufbar.Pressekontakt:Quadriga Communication GmbHMariia SaklakovaPotsdamer Platz 510785 Berlinsaklakova@quadriga-communication.de030-30308089-15Original-Content von: Plassen Buchverlage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117847/4644918