BERLIN (Dow Jones)--Angesichts des schwierigen Marktumfelds infolge der Corona-Pandemie will die Bundesregierung die Finanzierung von Exportgeschäften erleichtern. Dazu hat sie ein Fünf-Punkte-Paket beschlossen, wie das Bundeswirtschaftsministerium bekanntgab. Den deutschen Exporteuren soll in dieser kritischen Phase der Rücken gestärkt werden, betonte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Wir entlasten Unternehmen, die plötzlich und unverschuldet vor existentiellen Herausforderungen stehen." Gleichzeitig würden im Ausland neue Anreize geschaffen, um Waren und Dienstleistungen aus Deutschland zu bestellen, so Altmaier.

Geringere Anzahlung, spätere Rückzahlung

Laut dem Fünf-Punkte-Papier seines Ressorts sollen die staatlichen Exportkreditgarantien - die sogenannten Hermes-Bürgschaften - gestärkt werden. Sie sichern Auslandsgeschäfte gegen politische und wirtschaftliche Risiken ab, beispielsweise auch bei Zahlungsschwierigkeiten ausländischer Kunden. Dazu werden bis 30. Juni 2021 kurzfristige Kreditdeckungen angeboten, auf die nur 5 Prozent Anzahlung fällig werden und bei denen eine Rückzahlung erst am Ende der Laufzeit möglich ist. Neu ist auch, dass mehrere Geschäfte unterschiedlicher Exporteure zu einer oder mehreren Kredittranchen mit jeweils einheitlichem Rückzahlungsprofil zusammengefasst werden können.

Außerdem hilft der Bund Exportunternehmen, die Hermes-Bürgschaften nutzen, aber coronabedingt in Schwierigkeiten gekommen sind: In Einzelfällen können Entgelte oder Zinsen, die durch verlängerte Laufzeiten entstehen, geschoben oder gestrichen werden. Bei coronabedingten Schäden mit Fälligkeiten zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember wird automatisch der schadenbedingte Standard-Malus von 10 auf 5 Prozent halbiert.

Hilfe auch für die kreditgebenden Banken

Auch die Banken sollen stärker unterstützt werden, um Exporte zu finanzieren. Beispielsweise soll für Pfandbriefbanken eine neue Variante der Verbriefungsgarantie unbefristet eingeführt werden. Zugleich ist der Bund in Gesprächen mit der Europäischen Kommission, wie das bestehende Refinanzierungsprogramm der KfW-Förderbank für bundesgedeckte Exportkredite über das Jahresende hinaus verlängert und angepasst werden kann.

Die besseren Auszahlungsvoraussetzungen bei solchen Bürgschaften, die jüngst für Neugeschäfte formuliert wurden, sollen künftig auch dem Bestandsgeschäft von Unternehmen zugutekommen. Zudem sollen Banken entlastet werden, die auf notleidenden Krediten sitzen. Sie erhalten nun ein Wahlrecht auf Einmalentschädigung. Greifen sie zu, wird der Entschädigungsbetrag derart begrenzt, dass in Summe keine höhere Entschädigung geleistet wird als nach der bestehenden Systematik, versichert das Ministerium.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2020 05:08 ET (09:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.