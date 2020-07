Frankfurt am Main (ots) - Ab dem 1. September 2020 übernimmt Nico Wilfer als Chief Product Officer den Bereich Digital Media der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). Er folgt auf Thomas Schultz-Homberg, der eine neue berufliche Herausforderung annehmen wird.Nico Wilfer wird Chief Product Officer der F.A.Z. und zum 1.September 2020 Nachfolger von Thomas Schultz-Homberg. Thomas Schultz-Homberg hat sich entschlossen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Er war in den vergangenen siebeneinhalb Jahren als Chief Digital Officer verantwortlich für den Bereich Digital Media der F.A.Z.Nico Wilfer war während dieser Zeit bereits Stellvertreter von Thomas Schultz-Homberg. Der Bereich Digital Media entwickelt und betreibt in Zusammenarbeit mit der Redaktion, dem Lesermarkt und Media Solutions die digitalen Produkte der F.A.Z.In seiner Funktion verantwortete Nico Wilfer bisher das operative Geschäft, das Produktmanagement und die Umsetzung zahlreicher Technologieprojekte. Der 36-Jährige war maßgeblich an digitalen Innovationsprojekten der F.A.Z. beteiligt, darunter die Entwicklung der vielfach ausgezeichneten Personalisierungsfunktionen, Projekte zu Künstlicher Intelligenz sowie Audio-Services. Nico Wilfer vertritt die F.A.Z. außerdem seit mehreren Jahren in diversen Branchengremien.Bevor er 2012 zur F.A.Z. kam, war er bei der Süddeutschen Zeitung in leitender Funktion im Digitalbereich tätig, hatte als Gründer umfassende Start-Up-Erfahrungen gesammelt und die Journalistenschule in Köln absolviert.Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Nico Wilfer ist die ideale Besetzung als Chief Product Officer. Er ist mit diesem Bereich und der F.A.Z. bestens vertraut, operativ versiert sowie im Digitalen zuhause. In seiner Funktion wird er maßgeblich dafür sorgen, dass die Erfolgsgeschichte des digitalen Wachstums der F.A.Z. fortgeschrieben wird. Die Geschäftsführung der F.A.Z. dankt Thomas Schultz-Homberg für siebeneinhalb Jahre Einsatz, Engagement und Innovationsgeist. Er hat die positive digitale Entwicklung des Hauses fachlich und persönlich sehr geprägt. Wir wünschen ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen beruflichen Herausforderung."Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTel. +49 69-7591-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/4645096