Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta013/07.07.2020/12:13) - Die AEE Ahaus-Enscheder AG hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 mit einem Vorsteuerergebnis von -105 TEUR (Vorjahr +322 TEUR) abgeschlossen.



Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni wurden keine Umsatzerlöse erzielt (Vj. 317 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 5 TEUR (Vj. 55 TEUR) resultierten aus Zuschreibungen auf Wertpapierbestände. Der Personalaufwand war mit 12 TEUR unverändert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen summierten sich auf rund 38 TEUR (Vj. 32 TEUR). Die Zinsen und ähnliche Erträge reduzierten sich auf 1 TEUR (Vj. 3 TEUR), während die Abschreibungen auf Wertpapiere mit 61 TEUR (Vj. 8 TEUR) deutlich über dem Vorjahreswert liegen. Zum 30. Juni 2020 ergibt sich somit ein Vorsteuerergebnis in Höhe von -105 TEUR (Vj. +322 TEUR).



Die Aktivseite der Bilanz setzt sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rund 30 TEUR (31.12.2019: 38 TEUR), sonstigen Vermögensgegenständen im Wert von 15 TEUR (31.12.2019: 15 TEUR), Wertpapieren in Höhe von 453 TEUR (31.12.2019: 510 TEUR) sowie liquiden Mitteln in Höhe von rund 120 TEUR (31.12.2019: 159 TEUR) zusammen.



Auf der Passivseite beläuft sich das Eigenkapital auf 598 TEUR (31.12.2019: 703 TEUR). Die sonstigen Rückstellungen haben sich leicht reduziert auf 16 TEUR (31.12.2019: 18 TEUR), die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 3 TEUR (31.12.2019: 0 EUR), die sonstigen Verbindlichkeiten betragen rund 1 TEUR (31.12.2019: 1 TEUR).



Unter Berücksichtigung des vorläufigen Halbjahresergebnisses zum 30. Juni 2020 geht der Vorstand derzeit weiterhin von einem deutlich negativen Gesamtjahresergebnis 2020 aus.



(Ende)



Aussender: AEE Ahaus-Enscheder AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-41 E-Mail: info@ahaus-enscheder.de Website: www.ahaus-enscheder.de



ISIN(s): DE000A1PG979 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



