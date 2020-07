Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -26,48 Prozent, der DAX bei -3,89 Prozent und der Dow Jones bei -7,89 Prozent. ATX DAX Abstand als GraphATX ( Akt. Indikation: 2309,80 /2310,00, -1,41%)DAX ( Akt. Indikation: 12538,50 /12538,50, -1,53%) Auch wenn es corona-mässig wieder deutlich unentspannter aussieht, der weltweite Liquiditätsanstieg stützt Aktien und Anleihen. Die Notenbanken werden noch lange Zeit eine extrem lockere Geldpolitik fahren müssen, um weltweit wachsende Verschuldungsniveaus zu unterstützen, schreibt JPMorgan . Das schiebe die Liquidität und die Notierungen von Aktien- und Anleihen an. Und erneut wurde eine neue Nettoshortposition bei der Post gemeldet, in Summe sind es nun schon an die 7,5 Prozent ....

