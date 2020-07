Die chinesische Video-App Tiktok war bislang nicht für politische Statements bekannt. Nun stellt die App von Bytedance den Betrieb in Hongkong ein. Tiktok reagiert auf das neue Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone und zieht sich aus Hongkong zurück. Die Videoplattform des chinesischen Konzerns Bytedance solle "angesichts der jüngsten Ereignisse" in Hongkong vom Markt genommen werden, sagte ein Tiktok-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die zensierte und in China verfügbare Plattform-Version Douyin werde in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...