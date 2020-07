++ Coronavirus-Fälle nehmen weltweit zu ++ EU-Kommission sagt tiefere Rezession in der Eurozone voraus ++ Deutsche Telekom (DTE.DE) verstärkte ihre Geschäftsbeziehungen mit Huawei ++Die europäischen Indizes eröffneten die heutige Sitzung tiefer, da die Investoren weiterhin besorgt darüber sind, dass die steigende Zahl neuer COVID-19-Fälle zu einer Wiederaufnahme des Lockdown führen und sich negativ auf die weltweite wirtschaftliche Erholung auswirken könnte. Deutschland, Italien und Spanien meldeten am Montag 1.876 neue Fälle, was einer Zunahme von 407 neuen Fällen am Sonntag entspricht. Spanien meldete am Montag 1.244 neue Fälle. Dies war der höchste Stand seit dem 22. Mai und folgt auf die Nachricht von dem Lockdown in der Region Katalonien. Mehrere US-Bundesstaaten melden weiterhin eine steigende Zahl neuer Coronavirus-Fälle und Krankenhausaufenthalte. Auch andere Länder, in denen die Situation stabil zu sein schien, wie Australien und Japan, haben mit einer steigenden Zahl von Infektionen ...

