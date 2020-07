Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht Erwartungen auf eine schnelle Konjunkturerholung angesichts jüngster Daten enttäuscht. "Laut der aktuellen DIHK-Blitzumfrage rechnet die Hälfte der Unternehmen in Deutschland erst 2021 oder sogar noch später mit einer Rückkehr zur Normalität", sagte DIHK-Experte Kevin Heidenreich. "Die Hoffnungen auf ein 'schnelles V' in der Konjunkturentwicklung haben sich damit nicht erfüllt." Die Fließbänder liefen nur langsam wieder an, erklärte er mit Blick auf die jüngsten Statistikzahlen zur Produktion.

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hatte sich im Mai nach zwei Monaten mit coronabedingt starken Rückgängen weniger deutlich als erwartet erholt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhte sich die Produktion in Industrie, Bau- und Energiewirtschaft gegenüber dem Vormonat um 7,8 Prozent und lag um 19,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

"Aufgrund von Produktions- und Krankheitsausfällen fehlen wichtige Zulieferteile für die wieder geöffnete Industrie in Deutschland", betonte Heidenreich. Hinzu komme eine geringere Nachfrage, die die Produktion frühestens im nächsten Jahr wieder auf Vor-Corona-Niveau heben könnte.

July 07, 2020

