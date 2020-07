ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix vor Zahlen von 465 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel resultierte aus den gestiegenen Abonnentenzahlen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum spiegele die starken Trends des Streamingdienstes wider./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 02:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



US64110L1061

