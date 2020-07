Sieben neue Farben, mit demselben Digitaldrucksystem, bieten Druckanbietern einen erschwinglichen Zugang zum lukrativen "Beyond CMYK"-Markt

Xerox kündigte das Xerox Adaptive CMYK+ Kit for Xerox Versant an, das erste adaptive Technologie-Kit der Druckbranche, das einem vorhandenen Produktionsdrucksystem sieben Spezialfarben hinzufügt und im Handumdrehen Veredelung für den Digitaldruck ermöglicht. Das Kit verwandelt eine vierfarbige Xerox Versant 180 Press in ein 11-farbiges "Beyond CMYK"-Digitaldrucksystem, das durch Hinzufügen von Gold, Silber, Weiß, Clear und fluoreszierenden Farben wie Gelb, Magenta und Cyan eine Million Farbtöne und Schattierungen erstellen kann.

The print market's first adaptive technology kit that adds seven specialty colors to an existing production press. (Photo: Business Wire)

Der Markt für digitale Druckveredelung wird auf 25 Milliarden Dollar geschätzt¹, aber der Zugang zu dieser Möglichkeit erfordert in der Regel eine Investition in ein neues Drucksystem mit der Fähigkeit, mehr als CMYK zu drucken. Mit dem Xerox Adaptive CMYK+ Kit for Versant können Druckanbieter einfach Toner austauschen, um Farben und Veredelungen zu erzeugen, welche die Rentabilität steigern und höhere Margen erzielen, ohne dass ein neues Drucksystem erforderlich ist.

"Das Versant CMYK+ Adaptive Kit bietet exakt das, was Druckanbieter benötigen die Möglichkeit, hochwertige Produkte zu offerieren, ohne große Investitionen zu tätigen", sagt Marybeth Gilbert, Vice President und General Manager, Production Business, Xerox. "Das Versant-Kit erweitert das marktführende "Beyond CMYK"-Portfolio von Xerox und bietet unseren Kunden die Möglichkeit der digitalen Druckveredelung für alle Unternehmensgrößen, unabhängig ob kommerzielle Druckereien, CopyShop oder sogar im Büroumfeld."

Laut Keypoint Intelligence können Druckanbieter Gewinnspannen mit digitalen Veredelungen zwischen 50 und 400 Prozent gegenüber normalem Druck steigern. Werbedruckprodukte wie Marketingmaterialien, Broschüren, Visitenkarten und Beschilderungen sind die häufigste Anwendungskategorien für Druckveredelung². Die Versant 180 eignet sich in einzigartiger Weise für solche Anwendungen, sodass Druckanbieter mehr Aufträge problemlos abwickeln und veredeln können.

Das Xerox Adaptive CMYK+ Kit for Xerox Versant bietet drei Optionen: das Xerox Vivid Kit (Gold, Silber, Weiß und Transparent), das Xerox Fluorescent Kit (Cyan, Magenta und Gelb) oder die Kombination Xerox Vivid Fluorescent Kit für alle 11 Farben. Das adaptive Kit funktioniert mit EFI DFE-Versionen der Versant 180 und der Versant 180 mit Performance-Package.

Verfügbarkeit:

Das Xerox Adaptive CMYK+ Kit for Xerox Versant kann ab sofort in den Regionen EMEA und Amerika bestellt werden. Das Paket kann am 15. Juli in der EMEA-Region und am 17. August in der Region Amerika geliefert werden.

