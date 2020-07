Die Oberseite des DXY wird durch die 97,90 begrenzt - Auf der unteren Seite gibt es nahe der 95,70 eine starke Unterstützung - Der DXY gewinnt etwas an Boden, der durch den Ausverkauf am Montag bis in die Mitte der 96,00 verloren gegangen war. Betrachtet man das Gesamtbild, so scheint die konsolidierende Range des Index unverändert und so dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...