Belastet wurde die Gemeinschaftswährung unter anderem durch tendenziell enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag von einer allgemeinen Dollar-Stärke belastet worden und unter die Marke von 1,13 US-Dollar gefallen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1285 Dollar gegenüber 1,1333 Dollar im Tageshoch. Auch zum Franken gab der Euro moderat nach. Ein Euro kostete am Mittag 1,0641 Franken nach 1,0665 am Morgen. Der US-Dollar ging derweil wenig verändert mit 0...

