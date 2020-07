Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 7. Juli 2020, ab 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:



-Atteste gegen Maskenpflicht - Warum Ärzte die Corona-Gefahr

herunterspielen -Alles Wurst? Warum Schweinebaron Tönnies kritische

Berichterstattung jahrelang nichts anhaben konnte -Hacker-Angriffe auf Stromanbieter - Wie sicher ist die kritische

Infrastruktur in Deutschland? -Angriff in Stuttgart auf die Polizei - Wer steckt dahinter? Moderation: Fritz Frey



