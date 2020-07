Wien (www.fondscheck.de) - Seit Monatsbeginn verstärkt Nedialko Nedialkov bei Metzler Asset Management (Metzler AM) das Team für europäische Nebenwerte und deutsche Aktien, das von Lorenzo Carcano geleitet wird, so die Experten von "FONDS professionell".Nedialkov, der bereits als Werkstudent bei Metzler AM tätig gewesen sei, habe seine Karriere nach dem BWL-Studium als Portfoliomanager bei Union Investment begonnen. Dort sei er neun Jahre für europäische Aktienstrategien und für das Research konsumnaher Sektoren verantwortlich gewesen. Zudem sei er Co-Manager mehrerer institutioneller Mandate mit starkem ESG-Fokus gewesen. (News vom 06.07.2020) (07.07.2020/fc/n/p) ...

