Die Corona-Krise und die Geldpolitik der Notenbanken treiben die Anleger in sichere Häfen. Das Resultat: In der ersten Jahreshälfte wurde so stark in Gold-ETFs investiert wie noch nie - und der Goldpreis marschiert Richtung Allzeithoch.In den ersten sechs Monaten habe es bei Wertpapieren, bei denen Gold hinterlegt wird, einen Zuwachs um 734 Tonnen gegeben, teilte der Branchenverband World Gold Council ...

Den vollständigen Artikel lesen ...