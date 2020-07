Mainz (ots) -Woche 28/20Mittwoch, 08.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Die Welt der AntikeGriechische MythologieGroßbritannien 201023.55 Die Welt der AntikeMythos Alexander der GroßeGroßbritannien 20100.40 heute journal1.05 Die Welt der AntikeDas römische ImperiumGroßbritannien 20101.50 Die Welt der AntikeDer Aufstieg des ChristentumsGroßbritannien 20102.35 Geheimnisse der KircheDie Nägel von GolgathaNeuseeland 20153.20 Geheimnisse der KircheRätsel um MariaNeuseeland 20154.05 Geheimnisse der KircheTod am KreuzNeuseeland 20154.50 Geheimnisse der KircheWar Jesus verheiratet?Neuseeland 2015Woche 33/20Montag, 10.08.Bitte Programmänderungen beachten:7.45 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDie Geheimnisse der Toten um 07.45 Uhr - entfällt!8.30 Killing For Love - Der Fall Jens SöringTäterjagd um 08.30 Uhr - entfällt!9.15 Killing For Love - Der Fall Jens SöringTäterjagd um 09.15 Uhr - entfällt!10.00 Killing For Love - Der Fall Jens SöringTäterjagd um 10.00 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4645552