"wir leben in unruigen zaiten" - Grundschullehrerin Tina Färber kann nicht mehr, seit Monaten sitzt sie im Homeoffice und versucht, ihren ABC-Schützen Schreiben und Rechnen im Onlineunterricht beizubringen - mit eher mäßigem Erfolg. Die neue ZDFneo-Webcomedy-Serie "Lehrerin auf Entzug" mit Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eixenberger steht ab Freitag, 10. Juli 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Am 28. Juli 2020, 0.45 Uhr, zeigt ZDFneo die sechs cirka achtminütigen Episoden am Stück.Gerade als Tina Färber (Christine Eixenberger) glaubt, das Homeschooling-Elend hat ein Ende, wird sie jäh auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Tina bekommt Order von Staatssekretär Schaller (Felix Hellmann), im Homeoffice zu bleiben und eine Musterklasse für digitales Lernen zu leiten. Da kann ihr auch der Rektor der Schule (Thomas Huber) nicht helfen. Dabei fühlt sie sich schon seit Langem wie auf Entzug und will endlich ihr Koks, die Tafelkreide, zurück. Aber Tina hat keine Wahl, sie nimmt die Herausforderung an - alles für die Bildung, alles für den virtuellen Sieg. Und so schlägt sie sich weiterhin mit nervigen Eltern herum, die sich besserwisserisch in den Klassen-Chat einmischen, verzweifelt am Verstand ihrer Schülerinnen und Schüler und verflucht diese "unruigen Zaiten". Wie gut, dass ihr ehemaliger Schüler Frederick (Florian Burgkart) und ihre Freundin Julia (Stefanie von Poser) Tina dabei helfen, nicht komplett durchzudrehen.