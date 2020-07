Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020DGAP-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/202007.07.2020 / 16:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 7. Juli 2020 Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) werden nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 / 2020 von der Gesellschaft zum 30.06.2020 wie folgt ausgewiesen:Ergebnis nach Steuern: - TEUR 108 (Vorjahresperiode +TEUR 76) Bilanzsumme: TEUR 4.849 (30.09.2019: TEUR 4.865) Eigenkapitalquote: 34,8 % (30.09.2019: 39,0 %)Die Auswirkungen der Corona-Krise führen bei der Q-Soft Verwaltungs AG im laufenden Geschäftsjahr zu einer Verlagerung der gesamten Dividendeneinnahmen aus dem Assetportfolio auf das letzte Quartal des laufenden Geschäftsjahres. So musste die bereits für den April diesen Jahres terminierte Hauptversammlung der KST Beteiligungs AG abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Diese zeitliche Verlagerung der Dividendenzuflüsse bewirkt, dass die Q-Soft Verwaltungs AG nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres nun einen Zwischenverlust in Höhe von TEUR 108 (Vorjahr + TEUR 76) ausweist.Die üblicherweise bereits im dritten Quartal zufließenden Dividende der KST Beteiligungs AG, die eine Ausschüttung in Höhe von EUR 0,05 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,10) angekündigt hat, wird nun ebenso wie die Dividendenzahlung seitens der RCM Beteiligungs AG im laufenden Quartal erwartet. Die RCM Beteiligungs AG hat eine Dividendenzahlung von EUR 0,06 pro Aktie und damit in unveränderter Höhe angekündigt.Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft zur Finanzierung des Assetportfolios haben sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres leicht auf TEUR 81 (Vorjahresperiode TEUR 83) vermindert. Diesen standen, wie bereits dargestellt, zum 30.06.2020 Dividendenerträge noch nicht gegenüber. In den Vergleichszahlen des Vorjahres waren dagegen bereits Dividendenerträge in Höhe von TEUR 177 enthalten. Die traditionell auf niedrigem Niveau befindlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne Aufwand aus Finanzgeschäften) reduzierten sich auf TEUR 28 (Vorjahresperiode TEUR 34).Gechingen, 7. Juli 2020 Q-Soft Verwaltungs AG Der VorstandPressehinweis Mit dieser Veröffentlichung wird die für den 16.07.2020 vorgesehene Pressemitteilung zum Zwischenabschluss nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 vorgezogen.Kontakt: Q-Soft Verwaltungs AG Bergwaldstr. 34 75391 GechingenTelefon 07031 4690960 Telefax 07056 965218 www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.deHRB-Nr. 729914 AG StuttgartVorstand: Martin Schmitt Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss07.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG Bergwaldstraße 34 75391 Gechingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@qsoft-ag.de Internet: www.qsoft-ag.de ISIN: DE000A14KB33 WKN: A14KB3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 1088573Ende der Mitteilung DGAP News-Service1088573 07.07.2020