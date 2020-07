FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 08. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Cropenergies, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 AUT: OMV, Q2 Trading Update 10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: secunet Security Networks, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Daimler, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Bund der Versicherten zu Solvenzberichten der Lebensversicherer FRA: Alstom, Hauptversammlung USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 05/20 07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 06/20 09:00 HUN: Verbraucherpreise 06/20 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:15 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede (online) 21:00 USA: Konsumentenkredite 05/20 POL: Bekanntgabe Kreditzins SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: EU-Spitzentreffen zu Haushaltsberatungen mit Merkel EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie EU-Ratschef Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli eingeladen. Es geht um den nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsplan sowie das geplante milliardenschwere Konjunkturprogramm. + 1415: Merkel stellt Prioritäten der Ratspräsidentschaft vor. Anschließend reden Fraktionsvorsitzende. ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi