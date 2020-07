Cybin Corp. ("Cybin" oder das "Unternehmen"), das führende kanadische Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von psychedelischen und nutrazeutischen Produkten aus Pilzen konzentriert, freut sich bekannt geben zu können, dass es eine Machbarkeitsvereinbarung mit der IntelGenx Corp. (OTCQB:IGXT; TSX-V:IGX) ("IntelGenx") über die Entwicklung eines sich oral auflösenden Films für die Verabreichung von Psilocybin in pharmazeutischer Qualität abgeschlossen hat, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

"Wir bei Cybin sind stolz darauf, gemeinsam mit IntelGenx an der Entwicklung eines schnell wirkenden Psilocybin-Films zu arbeiten", sagte Dr. Jukka Karjalainen, Chief Medical Officer von Cybin. "Im Vergleich zu oralen Psilocybin-Kapseln, die einer variablen intestinalen Absorption und einem hohen First-Pass-Metabolismus in der Leber unterliegen, dürfte die systemische Bioverfügbarkeit des sich oral auflösenden Psilocybin-Films recht hoch sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Dosis von Psilocybin, die durch einen sich oral auflösenden Film verabreicht wird, nur einen Bruchteil der Dosis ausmacht, die in oralen Kapseln benötigt wird. Diese Eigenschaften zusammengenommen haben das Potenzial, sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit von Psilocybin zu erhöhen, wenn es auf diese Weise verabreicht wird."

"Mit einem sich oral auflösenden Psilocybin-Film möchte Cybin den Verdauungsapparat umgehen, so dass bei Personen mit Angststörungen, die eine promptere Linderung der Symptome benötigen, eine schnellere Wirkung erzielt wird", ergänzte Paul Glavine, Chief Executive Officer von Cybin.

Dr. Horst G. Zerbe, CEO von IntelGenx, kommentierte: "Diese Partnerschaft macht sowohl die Vielseitigkeit als auch die klinischen Vorteile unserer VersaFilm-Technologieplattform deutlich. Diese Technologie stellt den Patienten nicht nur eine bequeme Verabreichungsmethode zur Verfügung, sondern bietet auch eine überlegene Bioverfügbarkeit des Medikaments, wodurch sowohl die pro Dosis erforderliche Wirkstoffmenge als auch die Zeit bis zum Wirkeintritt reduziert wird, was bei der Behandlung von belastenden Zuständen wie Angstzuständen von größter Bedeutung ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cybin, um diese potenziellen Vorteile für Patienten zu realisieren, die mit psychischen Störungen zu kämpfen haben."

Über Cybin

Cybin ist ein Life-Science-Unternehmen, das psychedelische und nutrazeutische Produkte auf der Basis von Pilzen entwickelt. Das Unternehmen rechnet damit, Produkte auf Psilocybin-Basis in Ländern auf den Markt bringen zu können, in denen diese Substanz nicht verboten ist. Gleichzeitig organisiert und unterstützt das Unternehmen klinische Studien in Nordamerika und anderen Regionen durch strategische akademische und institutionelle Partnerschaften.

Über IntelGenx

IntelGenx ist ein führendes Arzneimittelunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Filmen konzentriert.

Die überlegenen Filmtechnologien von IntelGenx, darunter VersaFilm und VetaFilm, sowie die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten des Unternehmens auf dem Gebiet der transdermalen Verabreichung von Medikamenten ermöglichen pharmazeutische Produkte der nächsten Generation für bisher ungedeckte medizinische Bedürfnisse. Die innovative Produktpipeline von IntelGenx bietet Patienten und Ärzten erhebliche Vorteile bei zahlreichen Behandlungsbedingungen.

Das hochqualifizierte Team von IntelGenx bietet Pharmaziepartnern umfassende pharmazeutische Dienstleistungen an, darunter Forschung und Entwicklung, Entwicklung von Analysemethoden, klinische Überwachung, IP-Management und Unterstützung bei der Erfüllung behördlicher Auflagen. Der hochmoderne Fertigungsbetrieb von IntelGenx bietet einen umfassenden Service und verfügt über Produktionsanlagen im Labormaßstab sowie Pilotanlagen bis hin zu Anlagen für die großtechnische Produktion. Weitere Informationen finden Sie unter www.intelgenx.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung außer solchen, die sich auf historische Fakten beziehen, unter anderem Aussagen über die Möglichkeit zum Erhalt behördlicher Genehmigungen, die Bioverfügbarkeit des Films, die potenzielle Sicherheit und Wirksamkeit von Psilocybin, das in einem sich oral auflösenden Film verabreicht wird, Aussagen über die Zukunft, Strategie, Pläne, Zielsetzungen, Vorgaben und Ziele von Cybin sowie alle Aussagen, denen die Worte "glauben", "erwarten", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "fortsetzen", "werden", "können", "würden", "annehmen", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersagen", "projizieren", "suchen", "sollten" oder ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung vorausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern geben nur die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Cybin in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, die schwer vorhersagbar sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von dem abweichen, was in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, angedeutet oder prognostiziert wird. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, um neue Informationen, spätere Ereignisse oder anderes zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200707005750/de/

Contacts:

Sara Brittany Somerset

Email: sarabrittany@cybin.com

www.cybin.com