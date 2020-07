Die US-Aktien werden am Dienstag uneinheitlich gehandelt, so dass die Rallye in Gefahr ist - Die Tech-Aktien steigen weiter und Nasdaq erreicht ein neues Rekordniveau - Die US-Aktienindizes waren nach den ersten Handelsstunden am Dienstag uneinheitlich. Die Rallye an der Wall Street verliert nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen leicht an Stärke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...