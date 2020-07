Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BDI fordert schnelle steuerpolitische Impulse als Priorität in EU

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat für den deutschen EU-Ratsvorsitz schnelle Maßnahmen in der Steuerpolitik angemahnt. "Die deutsche Ratspräsidentschaft muss schnell wirksame steuerpolitische Impulse ganz nach oben auf ihre Prioritätenliste setzen", forderte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Ohne eine wachstumsfreundliche Steuerpolitik in Europa werde es den deutschen Unternehmen nur schwer gelingen, zügig zu ihrer alten Stärke zurückzufinden.

25 Milliarden Euro an Überbrückungshilfen ab Mittwoch verfügbar

Die Bundesregierung stellt weitere Corona-Hilfen für notleidende Mittelständler bereit. Am morgigen Mittwoch treten die Überbrückungshilfen in Kraft, die im Zuge des Konjunkturpakets vereinbart worden waren, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Insgesamt können 25 Milliarden Euro gezahlt werden.

Energiewirtschaft fordert leichtere Eigenversorgung mit Ökostrom

Ein breites Bündnis von Energiewirtschaft und Verbänden hat umfassende gesetzliche Erleichterungen für selbst produzierten Ökostrom gefordert. "Selbstverbrauchte Energie aus Eigenversorgung darf keinerlei Abgaben, Umlagen und Gebühren unterliegen", heißt es in dem Appell des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) und des Bündnisses Bürgerenergie an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Nur so könnten die vorhandenen Ökostrom-Potenziale gehoben werden und damit die Klimaziele erreicht werden.

Deutschland, Frankreich, Ägypten und Jordanien warnen Israel vor Annexion

Deutschland, Frankreich, Ägypten und Jordanien haben Israel vor einer Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlands gewarnt. "Wir sind einhellig der Auffassung, dass jede Annexion der 1967 besetzten Palästinensischen Gebiete gegen das Völkerrecht verstoßen und die Grundlagen des Friedensprozesses gefährden würde", teilte das Auswärtige Amt am Dienstag im Onlinedienst Twitter nach einer Videokonferenz von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit seinen Kollegen in den drei Staaten mit.

Deutschland und Belgien wollen Fortsetzung der Syrien-Hilfen erreichen

Deutschland und Belgien wollen im UN-Sicherheitsrat eine Verlängerung der in Kürze auslaufenden grenzüberschreitenden Hilfslieferungen nach Syrien um ein Jahr erreichen. Die beiden Länder hätten einen entsprechenden Resolutionsentwurf eingereicht, hieß es aus Diplomatenkreisen am Dienstag. Allerdings sei ein Veto Russlands wahrscheinlich.

EU-Dienst verzeichnet globalen Hitzerekord im Juni

Die Welt hat im Juni eine Rekordhitze erlebt: Die globale Durchschnittstemperatur habe 0,53 Grad Celsius über der Juni-Durchschnittstemperatur in den Jahren 1981 bis 2010 gelegen, teilte der von der EU betriebene Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels am Dienstag mit. Der Juni 2020 liege damit gleichauf mit dem Vorjahresmonat, dem bislang wärmsten Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Brasiliens Präsident Bolsonaro positiv auf Coronavirus getestet

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein entsprechender Test sei positiv ausgefallen, sagte der ultrarechte Staatschef am Dienstag in einem TV-Interview. Er sei aber bei bester Gesundheit und weise keine schweren Symptome auf.

UN-Expertin verurteilt US-Drohnenangriff auf Soleimani als rechtswidrig

Eine UN-Expertin hat den tödlichen US-Drohnenangriff auf den iranischen General Kassem Soleimani als rechtswidrig eingestuft. Der Angriff Anfang Januar im Irak sei eine "willkürliche Tötung" gewesen, die gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoße, erklärte die UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Hinrichtungen, Agnès Callamard, in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

USA kündigen Ausweisung ausländischer Studenten bei reinem Online-Studium an

Ausländischen Studenten in den USA droht die Ausweisung, wenn ihre Universitäten ab Herbst Corona-bedingt nur noch Online-Kurse anbieten. Studenten, die sich mit Visa des Typs F1 oder M1 in den USA aufhielten und ein Online-Studium in Vollzeit absolvierten, dürften nicht im Land bleiben, erklärte die US-Einwanderungsbehörde ICE am Montag.

Studie bestätigt weniger Herz-Notfall-Patienten wegen Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Krise sind Patienten mit Herz-Notfällen zögerlich und oft verspätet ins Krankenhaus gegangen. Das bestätigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Universitätsklinikums Ulm. Verglichen mit den Jahren 2017 bis 2019 nahm die Uniklinik zwischen dem 21. März und 20. April rund 20 Prozent weniger Patienten wegen akuter Herz-Kreislauf-Probleme auf. Zudem gab es nach Herzinfarkten häufiger schwerere Komplikationen als in den Vorjahren.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Juni -0,6% gg Mai

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Juni -7,3% gg Vorjahr

