BERLIN (Dow Jones)--Das zentrale Gremium der deutschen Finanzbehörden hat vor "erheblichen Liquiditäts- und Solvenzproblemen" von Unternehmen wegen der Corona-Krise gewarnt. "Insbesondere im Dienstleistungssektor dürfte es kaum möglich sein, die während der Krise entgangenen Umsätze nachzuholen", erklärte der Ausschuss für Finanzstabilität in seinem Jahresbericht, der den Zeitraum bis Ende März abdeckt. Liquiditätsrisiken könnten sich "zunehmend zu Solvenzrisiken entwickeln", und die hohe Unsicherheit über die Solvenz ganzer Unternehmensbranchen "könnte dazu führen, dass das Finanzsystem die Realwirtschaft nicht ausreichend mit Finanzmitteln versorgt".

Im ungünstigsten Fall könnte es zu Kreditklemmen in den betroffenen Unternehmensbranchen kommen. "Potenziell weitreichende Solvenzprobleme im Unternehmenssektor stellen eine Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems dar", erklärte das zentrale Gremium der makroprudenziellen Überwachung in Deutschland, dem Vertreter von Finanzministerium, Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) angehören. Die Solvenz vieler Banken würde belastet, wenn zahlreiche Insolvenzen signifikante Kreditausfälle zur Folge hätten.

Sofern die Verlusttragfähigkeit der Banken in einem solchen Szenario nicht ausreiche, könnten die Banken mit einer Bilanzverkürzung reagieren. "Weitreichende Probleme im Bankensektor würden die Aussichten auf einen raschen Aufschwung nach der Pandemie deutlich eintrüben und sich negativ auf das langfristige Potenzialwachstum auswirken", warnte der Finanzstabilitäts-Ausschuss. Die Widerstandsfähigkeit der Banken sei bei Ausbruch der Pandemie allerdings deutlich höher gewesen als zu Beginn der globalen Finanzkrise.

Dies könnte auch dazu beigetragen haben, dass bis zum Ende des Berichtszeitraums keine akuten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stabilität des Bankensektors zu beobachten gewesen seien. Die Banken verfügten auch über mehr Eigenkapital als von der Aufsicht gefordert, und könnten dieses Überschusskapital nutzen, um Verluste aufzufangen und weiterhin Kredite zu vergeben. "Gleichzeitig wird die Kreditvergabe aber durch eine hohe Unsicherheit über die weitere Entwicklung in der Realwirtschaft und an den Finanzmärkten beeinflusst", betonte das Gremium.

Hilfsmaßnahmen wirken Stabilitätsrisiken entgegen

Um die realwirtschaftliche Entwicklung zu stützen und negative wirtschaftliche Effekte abzumildern, seien umfassende fiskalische Maßnahmen ergriffen worden. "Das Eurosystem ergriff weitreichende geldpolitische Maßnahmen." Diese Maßnahmen in verschiedenen Politikfeldern wirkten dem Anstieg der Finanzstabilitätsrisiken entgegen. Dennoch habe zum Ende des Berichtszeitraums "nach wie vor eine hohe Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie, die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen und die realwirtschaftliche Entwicklung" bestanden.

"Insgesamt ließen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das deutsche Finanzsystem zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht verlässlich abschätzen", so der Bericht. Das Finanzministerium erklärte in einer Mitteilung, die Pandemie und Maßnahmen zur Eindämmung führten zu einem starken Einbruch der Wirtschaftsleistung weltweit. "Prognosen über die Tiefe und Dauer des wirtschaftlichen Einbruchs sind aber sehr unsicher." Finanzsystem und Bankensektor seien widerstandsfähiger als in der Finanzkrise 2008, konstatierte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies in der Mitteilung. "Sie können ihre realwirtschaftlichen Funktionen weiterhin erfüllen."

Auch Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch hob hervor, bisher habe sich das deutsche Finanzsystem in der Pandemie als stabil erwiesen, auch wegen der umfangreichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen. "In den kommenden Monaten dürften Solvenzprobleme der Unternehmen aber zunehmen." Bafin-Chef Felix Hufeld warnte, größere Kreditausfälle könnten "durchaus noch auftreten, und ich rechne damit, dass dies in diesem und den kommenden Jahren in mehreren Wellen geschehen wird". Das gelte insbesondere dann, wenn eine zweite Infektionswelle die gerade einsetzende wirtschaftliche Erholung wieder zum Erliegen bringe.

July 07, 2020

