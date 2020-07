FRANKFURT (Dow Jones)--Die Traton SE steht vor einem Führungswechsel. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Vorstandschef Andreas Renschler einvernehmlich zum 15. Juli 2020 aus dem Vorstand ausscheiden. Zudem wird Renschler den weiteren Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt auch aus dem Vorstand der Volkswagen AG ausscheiden. Die Nachfolge als Traton-Chef soll Matthias Gründler antreten.

Daneben verlassen auch die Vorstandsmitglieder Joachim Drees (CEO MAN) und Carsten Intra (Personal und IT) ebenfalls zum 15. Juli das Unternehmen. Das Amt von Drees soll künftig von Andreas Tostmann ausgeübt werden. Für Intra sei kein Nachfolger vorgesehen, so Traton. Der Personal-Bereich soll von dem neuen Vorstandschef Gründler übernommen werden, den Bereich IT übernimmt Christian Schulz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2020 15:33 ET (19:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.