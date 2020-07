Das GfK Bild des Monats für Juni zeigt den Anteil des Einzelhandelsumsatzes am privaten Konsum in Europa im Jahr 2019. Laut der neuesten GfK-Studie zu relevanten Einzelhandelsindikatoren für Europa ist der Anteil des Einzelhandelsumsatzes am privaten Konsum letztes Jahr in den 27 EU-Staaten um 1,0 Prozent gesunken. Bild des Monats: Anteil Einzelhandelsumsatz am privaten Konsum, Europa...

