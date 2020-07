Kardex Holding AG: Kardex erwartet Umsatz- und ErtragsrückgangEQS Group-Ad-hoc: Kardex Holding AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht Kardex Holding AG: Kardex erwartet Umsatz- und Ertragsrückgang08.07.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MedienmitteilungZürich, 8. Juli 2020Kardex erwartet Umsatz- und ErtragsrückgangDie Kardex verzeichnet aufgrund der Coronakrise eine Abschwächung des Auftragseingangs bei Kardex Remstar. Die Gruppe erwartet deshalb für das zweite Halbjahr ein vorübergehendes Nachlassen der positiven Umsatzentwicklung und einen damit verbundenen Rückgang der Profitabilität.Im ersten Halbjahr 2020 liegt der Auftragseingang bei Kardex um knapp 15% unter der Vorjahresperiode. Dieser Rückgang beruht auf der Entwicklung bei der Kardex Remstar, deren Auftragseingang fast 30% unter der starken Vorjahresperiode liegt. Der Auftragseingang, der sich bei Kardex Remstar aufgrund der wirtschaftlichen Abkühlung in Europa schon vor dem Ausbruch der Coronakrise abgeschwächt hatte, reflektiert inzwischen eine hohe Verunsicherung in allen Märkten. Seit Ende Mai kühlt sich auch der wichtige US-Markt deutlich ab. Obwohl das Interesse an Remstar-Lösungen weiterhin hoch ist, halten viele Kunden die Investitionsentscheide zurück. Der Auftragseingang bei Kardex Mlog liegt hingegen deutlich über der Vorjahresperiode.Kardex Remstar und Kardex Mlog waren trotz der COVID-19-Herausforderungen in den letzten Monaten immer lieferfähig. Punktuell führten die Zugangsbeschränklungen bei Kunden jedoch dazu, dass Auslieferungen, Installationen und Servicearbeiten vor Ort nicht möglich waren und verschoben werden mussten. Dies führte zu Umsatzeinbussen und partieller Kurzarbeit in der Organisation. In Kombination mit dem schwächeren Auftragseingang zeichnet sich für die ersten sechs Monate des Berichtsjahres ein Umsatzminus von rund 10% im Vergleich zur Vorjahresperiode ab. Die EBIT-Marge der Kardex wird voraussichtlich rund 2% unter der Vorjahresperiode liegen, was auf eine einmalige Neubewertung von Lagerbeständen in der Kardex Mlog sowie fehlende Skaleneffekte in der Kardex Remstar zurückzuführen ist, die nur teilweise durch stringentes Fixkostenmanagement kompensiert werden konnten.Die Geschäftsleitung der Gruppe geht davon aus, dass sich die Situation im Auftragseingang in den kommenden Monaten bis zum Jahresende sukzessive erholen wird. Kardex Remstar kann den bisherigen Auftragseinbruch mit bereits eingeleiteten Massnahmen mehrheitlich ohne wesentliche Strukturanpassungen bewältigen. Sollte sich die Einschätzung für das dritte Quartal jedoch nicht bestätigen und die konjunkturellen Entwicklungen der globalen Wirtschaft sich weiter verschlechtern, werden Anpassungen der Strukturen und Kapazitäten vorgenommen.Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind weiterhin von den mittel- bis langfristigen Wachstumschancen und der Dynamik der Automatisierung in der Intralogistik überzeugt. Deshalb wird die Investitionstätigkeit in die strategischen Projekte unvermindert fortgesetzt. Dies gilt für die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Werkes in den USA, die Investitionen in die Digitalisierung sowie die Weiterentwicklung des Lösungs- und Produkte-Portfolios. Diese Projekte können aus alleiniger Finanzkraft bewältigt werden, entsprechend bleibt die Bilanz frei von zinstragendem Fremdkapital.Die Kardex Holding AG wird am 30. Juli über das erste Halbjahr berichten und eine Einschätzung für das zweite Halbjahr abgeben.
Weitere Informationen: Medien- und Investorenkontakt Kardex Holding AG:
- Edwin van der Geest, +41 79 330 55 22, investor-relations@kardex.com Juli 2020 ab 7:00 Uhr auf unserer Webseite abrufbar sein.Kardex - Unternehmensprofil Kardex ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life Cycle Management. Rund 1 900 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex aktiv.Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen». Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Ausführungen über unsere finanzielle Lage, Ertragslage und Geschäftsergebnisse sowie gewisse strategische Pläne und Ziele enthalten. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können sich tatsächliche zukünftige Resultate wesentlich von den in den Ausführungen formulierten und implizierten Resultaten unterscheiden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten hängen von Umständen ab, die nicht von Kardex kontrolliert oder genau eingeschätzt werden können, wie zukünftige Marktbedingungen, Kursschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, das Handeln von Regulierungsbehörden und andere Risikofaktoren, die in früheren und zukünftigen Publikationen und Berichten von Kardex einzeln aufgeführt sind sowie in früheren und zukünftigen Publikationen, Pressemitteilungen, Berichten und anderen auf der Website der Kardex Gruppe veröffentlichten Informationen enthalten sind. Die Leser seien gewarnt, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu legen, welche gegebenenfalls nur an diesem Datum gelten. Disclaimer
Diese Medienmitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen». Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Ausführungen über unsere finanzielle Lage, Ertragslage und Geschäftsergebnisse sowie gewisse strategische Pläne und Ziele enthalten. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können sich tatsächliche zukünftige Resultate wesentlich von den in den Ausführungen formulierten und implizierten Resultaten unterscheiden. 