NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Post nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Express- sowie des Frachtgeschäfts deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Konzerns für das operative Ergebnis (Ebit) stehe im Einklang mit der Konsensschätzung./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 20:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 20:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

