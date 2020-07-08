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WKN: 923996 ISIN: US8147853092 Ticker-Symbol: XSNA 
Frankfurt
08.07.20
08:07 Uhr
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Finanzdienstleistungen
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Sonstige
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