Die Futures signalisieren eine schwache Eröffnung in Europa. Alle amerikanischen Futures bewegen sich zum Ende des asiatischen Handels leicht im Minus, nachdem bereits die Wall Street mit Verlusten geschlossen hatte. Der DAX-Future notiert noch leicht im Plus, aber nicht stark genug, um die Verluste vom Dienstagabend wieder wettzumachen.Die positive Stimmung vom Wochenbeginn konnte sich am Dienstag nicht halten. Die wichtigsten Leitindizes in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA sanken alle und schlossen auch im Minus. Der SMI kam mit einem kleinen Minus von -0,44 % auf 10.207,96 Punkten am besten weg. Der DAX schloss -0,92 % tiefer bei 12.616,80 Punkten und der ATX musste -1,10 % auf 2.317,36 Punkte abgeben. In den USA hielt sich der Nasdaq Composite Index mit einem Minus von -0,86 % auf 10.343,89 Punkten am besten von allen Benchmarks. Der Russell 2000 Index sank mit -1,78 % auf 1.417,16 Punkten am stärksten.

