APEIRON Biologics und MaxCyte beschließen klinische und kommerzielle Lizenzvereinbarung für APN401DGAP-News: APEIRON Biologics AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung APEIRON Biologics und MaxCyte beschließen klinische und kommerzielle Lizenzvereinbarung für APN40108.07.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.APEIRON Biologics und MaxCyte beschließen klinische und kommerzielle Lizenzvereinbarung für APN401APEIRON nutzt die ExPERT-Plattform von MaxCyte für die siRNA-basierte Zelltherapie APN401 gegen solide Tumoren und stellt somit die Herstellung von APN401 Zellpräparaten für bevorstehende klinische Studien sicherWIEN und GAITHERSBURG, USA, 8. Juli 2020 - APEIRON Biologics AG ("APEIRON"), ein privates Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Immuntherapien gegen Krebs und innovativer Therapien gegen Atemwegserkrankungen fokussiert hat, und MaxCyte, Inc., (LSE: MXCT, MXCL), ein global tätiges Life Science-Unternehmen spezialisiert auf zellbasierte Therapien gibt heute die Unterzeichnung einer klinischen und kommerziellen Lizenzvereinbarung bekannt.APEIRON erhält nicht-exklusive klinische und kommerzielle Rechte zur Nutzung der Flow Electroporation(R)-Technologie und der ExPERT -Plattform von MaxCyte für die Weiterentwicklung von APN401, einer siRNA-basierten Zelltherapie, die sich derzeit in der klinischen Entwicklung zur Behandlung verschiedener solider Tumore befindet. Im Gegenzug erhält MaxCyte nicht veröffentlichte Meilensteinzahlungen für die Entwicklung und Zulassung von APN401 sowie umsatzbezogene Zahlungen und andere Lizenzgebühren."Die Sicherung des Zugriffs auf die ExPERT-Plattform von MaxCyte und die einzigartige Elektroporationstechnologie ist ein entscheidender nächster Schritt bei der klinischen Weiterentwicklung unseres führenden Medikamentenkandidaten APN401 zur Hemmung des Cbl-b Immune-Checkpoints," sagt Peter Llewellyn-Davies, CEO der APEIRON Biologics AG.Doug Doerfler, President & CEO von MaxCyte, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, APEIRON bei der Entwicklung einer siRNA-basierten Behandlung zu unterstützen, die Patienten bei Krebserkrankungen mit verschiedenen Arten von Tumoren helfen kann. Diese Vereinbarung stellt eine wichtige Errungenschaft für MaxCyte dar und unterstreicht den Wert unserer Technologieplattform der nächsten Generation für Unternehmen auf der ganzen Welt, die das Potenzial ihrer technischen Zelltherapieprogramme ausschöpfen möchten."Das ExPERT-Instrumentenportfolio von MaxCyte repräsentiert die nächste Generation führender, klinisch validierter Elektroporationstechnologien für komplexes und skalierbares Cell Engineering. Durch die Bereitstellung einer hohen Transfektionseffizienz, nahtloser Skalierbarkeit und erweiterter Funktionalität bietet die ExPERT-Plattform die High-End-Leistung, die für die nächste Welle biologischer und zellulärer Therapeutika erforderlich ist.Über APEIRON Biologics AGDie APEIRON Biologics AG ist ein europäisches privates Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Immuntherapien gegen Krebs und innovativer Therapien gegen Atemwegserkrankungen spezialisiert hat. Das von APEIRON zugelassene Krebsmedikament Qarziba(R) wird von EUSA Pharma Ltd. vermarktet. Mit APN01 führt APEIRON in Europa eine klinische Studie zur Behandlung von COVID-19 durch, für die eine Marktzulassung beantragt werden soll. Das klinische Programm APN401 von APEIRON ist eine "first-in-class" autologe Zelltherapie zur Stärkung der Immunreaktivität über den intrazellulären Master-Immune-Checkpoint Cbl-b. Die Produkte und Technologien von APEIRON basieren auf einem starken Patentportfolio und Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen und akademischen Institutionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.apeiron-biologics.com.Über MaxCyteMaxCyte, das globale Unternehmen für zellbasierte Therapien und Life Sciences mit Projekten im klinischen Stadium, nutzt seine firmeneigenen Zell- und Gentherapien der nächsten Generation, um medizinische Behandlungen zu revolutionieren und letztendlich Leben zu retten. MaxCytes erstklassige Technologie für Zell-Engineering wird derzeit von führenden Arzneimittelentwicklern weltweit eingesetzt, dazu gehören alle zehn global führenden biopharmazeutischen Unternehmen. MaxCyte-Lizenzen wurden für mehr als 100 Zelltherapieprogramme vergeben, von denen mehr als 70 für den klinischen Einsatz lizenziert sind. Das Unternehmen hat jetzt elf klinische / kommerzielle Lizenzpartnerschaften mit führenden Entwicklern von Zelltherapie und Geneditierung abgeschlossen. MaxCyte wurde 1998 gegründet, ist an der Londoner Börse notiert (AIM: MXCT, MXCL) und hat seinen Hauptsitz in Gaithersburg, Maryland, USA. 