TAGESTHEMA

Der US-Versicherungskonzern Allstate übernimmt den Konkurrenten National General für rund 4 Milliarden Dollar in bar und verstärkt sich damit im Bereich der privaten Sachhaftpflicht. Die Aktionäre der National General Holdings erhalten insgesamt 34,50 Dollar je Aktie. Die Offerte beinhaltet eine Zahlung von 32 Dollar je Aktie und eine erwartete Abschlussdividende von 2,50 Dollar je Anteil. Insgesamt entspricht das einer Prämie von 69 Prozent auf den zuletzt gehandelten Kurs der Aktie. Die Bruttoprämien von National General beliefen sich 2019 auf 5,6 Milliarden Dollar und das Unternehmen erzielte einen operativen Gewinn von 319 Millionen Dollar. Allstate Corp wird das Geschäft mit 2,2 Milliarden Dollar an Barmitteln und der Ausgabe von 1,5 Milliarden Dollar an neuen vorrangigen Schuldverschreibungen finanzieren. Die Transaktion soll Anfang 2021 abgeschlossen werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.146,25 +0,02% Nasdaq-100-Indikation 10.536,00 0% Nikkei-225 22.486,43 -0,57% Hang-Seng-Index 26.048,55 +0,28% Kospi 2.160,48 -0,17% Shanghai-Composite 3.363,53 +0,54% S&P/ASX 200 5.938,00 -1,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich --Die Anleger agieren weiter im Umfeld von Hoffnungen auf eine rasche konjunkturelle Erholung aus der Corona-Krise und Sorgen vor neuen Pandemiewellen. In Schanghai, wo die Woche mit einem fast 6-prozentigen Kursfeuerwerk begonnen hatte, steigen die Kurse weiter. In Malysia profitieren die Kurse davon, dass die malaysische Zentralbank am Vortag ihren Leitzinssatz auf ein Rekordtief gesenkt hat. In Sydney geht es dagegen deutlicher nach unten.Hier lastet wie schon im Späthandel am Dienstag auf der Stimmung, dass wegen zu stark steigender Corona-Infektionsfälle für die gut 5 Millionen Einwohner Melbournes eine sechswöchige Ausgangssperre verhängt wurde. In Seoul profitieren laut Händlern LG Display davon, dass Apple für seine neueste iPhone-Generation organische Leuchtdioden (OLED) einsetzen will. LG Display steigen um 1,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Levi Strauss gaben nach dem Quartalsbericht des Jeansherstellers um um 4,5 Prozent nach. Levi Strauss hatte umsatzseitig die Erwartungen am Markt enttäuscht und zudem zur Einsparung von Kosten den Abbau von rund 700 Stellen in den kommenden Wochen angekündigt. Synaptics legten dagegen um 5,1 Prozent zu mit der Nachricht, für 250 Millionen Dollar das drahtlose Internet-der-Dinge-Geschäft von Broadcom zu kaufen. Die Broadcom-Aktie zeigte sich auf Nasdaq.com 0,6 Prozent höher. Einen Kurssprung um fast 14 Prozent machten AMC Entertainment. Für Kursfantasie sorgte hier, dass sich der Kinobetreiber laut Informanten auf dem Weg zu einem Restrukturierungsabkommen mit seinen Gläubigern befindet, womit eine drohende Insolvenz noch verhindert werden könnte. Für die Aktie des Pharmaherstellers Vivus ging es dagegen nach einem Insolvenzantrag um knapp 26 Prozent abwärts auf 0,60 Dollar.

WALL STREET

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.890,18 -1,51 -396,85 -9,28 S&P-500 3.145,32 -1,08 -34,40 -2,65 Nasdaq-Comp. 10.343,89 -0,86 -89,76 15,28 Nasdaq-100 10.524,01 -0,75 -80,05 20,51 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,96 Mrd 1,06 Mrd Gewinner 710 2.085 Verlierer 2.281 915 unverändert 61 63

Leichter - Der Handel war geprägt von Volatilität. Der Nasdaq-Composite markierte zunächst ein Rekordhoch bei 10.519 Punkten, rutschte abere ebenso wie die anderen Indizes deutlicher ins Minus. Die Anleger seien weiter zwischen Hoffnungen auf eine Belebung der Wirtschaft und den teils stark steigenden Zahlen an Coronavirus-Infektionen in den USA und anderen Ländern hin- und hergerissen, hieß es. Dazu kamen wegen der Corona-Krise nach unten revidierte Prognosen der EU-Kommission und der OECD. Boeing gaben um 4,8 Prozent nach. Der Flugzeughersteller musste erneut Auftragsstornierungen hinnehmen. Sunrun, das auf die Installation von Solaranlagen spezialisiert ist, kauft für 3,2 Milliarden Dollar den Wettbewerber Vivint Solar. Sunrun sprangen daraufhin um 22,6 Prozent nach oben. Für Vivint ging es um 38,2 Prozent aufwärts. Regeneron gewannen 2,2 Prozent. Die US-Regierung hat bei dem Pharmahersteller für 450 Millionen Dollar ein noch in der Erprobung befindliches Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von Covid-19 bestellt. Auch Novavax erhält im Rahmen der "Operation Warp Speed" Geld von der US-Regierung zur Entwicklung einer Covid-19-Impfung. Der Kurs der Aktie schoss um 31,6 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -1,2 0,16 -105,7 5 Jahre 0,28 -2,5 0,30 -164,9 7 Jahre 0,47 -3,2 0,50 -177,6 10 Jahre 0,64 -4,0 0,68 -180,7 30 Jahre 1,37 -7,1 1,44 -169,9

Staatsanleihen verzeichneten Zulauf in ihrer Funktion als vermeintlich sichere Anlage. Die Zehnjahresrendite sank um 4,0 Basispunkt auf 0,64 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1281 +0,0% 1,1275 1,1286 +0,6% EUR/JPY 121,33 +0,0% 121,29 121,37 -0,5% EUR/GBP 0,8983 -0,0% 0,8984 0,9046 +6,2% GBP/USD 1,2558 +0,1% 1,2551 1,2474 -5,2% USD/JPY 107,55 -0,0% 107,56 107,57 -1,1% USD/KRW 1194,81 -0,2% 1196,71 1196,80 +3,4% USD/CNY 7,0191 +0,1% 7,0140 7,0236 +0,8% USD/CNH 7,0192 -0,1% 7,0250 7,0239 +0,8% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6942 -0,0% 0,6945 0,6938 -0,9% NZD/USD 0,6547 +0,0% 0,6547 0,6534 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.260,26 +0,2% 9.243,26 9.240,51 +28,4%

Dem Dollar kam sein Ruf als sicherer Hafen zugute angesichts der Corona-Sorgen der Anleger. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Der Euro zeigte sich nach enttäuschenden deutschen Produktionsdaten etwas schwächer. Er kostete zuletzt 1,1270, nachdem er am Montag in der Spitze noch bei 1,1346 Dollar lag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,44 40,62 -0,4% -0,18 -30,7% Brent/ICE 42,92 43,08 -0,4% -0,16 -31,4%

Am Ölmarkt pendelten die Preise hin und her. Stützend wirkte zeitweise die Erwartung, dass sich die US-Rohöllagerbestände erneut verringert haben dürften, was auf eine gestiegene Nachfrage hindeuten würde. Dem stand die Sorge vor den Folgen möglicher erneuter Lockdown-Maßnahmen gegenüber. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verlor um 0,7 Prozent auf 40,33 Dollar. Brentöl gab ebenfalls um 0,7 Prozent nach auf 42,81 Dollar. Im Späthandel gaben die Preise noch etwas weiter nach, nachdem ein US-Branchenverband einen Anstieg der Ölvorräte gemeldet hatte und einen Rückgang der Benzivorräte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,53 1.795,40 -0,0% -0,87 +18,3% Silber (Spot) 18,32 18,33 -0,0% -0,01 +2,6% Platin (Spot) 843,73 845,50 -0,2% -1,78 -12,6% Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,2% -0,01 -1,2%

Gold profitierte von der gesunkenen Risikoneigung der Anleger und trotze auch dem höheren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.797 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

- In den USA ist abermals ein neuer Rekord bei den verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht worden. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 60.209 Ansteckungsfälle gezählt. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg damit auf rund 2,991 Millionen. Zudem wurden weitere 1.114 Todesfälle durch die Infektion registriert, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 131.362 wuchs.

- Globale Entscheidungsträger haben entschieden auf den Ausbruch des Coronavirus Anfang des Jahres reagiert, das Finanzsystem ist aber noch nicht über den Berg. Zu dieser Einschätzung kommt der stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve, Randal Quarles. "Das Covid-Ereignis liegt noch nicht hinter uns", sagte Quarles. Viele Haushalte sähen sich "düsteren" Beschäftigungsaussichten gegenüber. Die nächste Phase der Pandemie werde "unweigerlich einen Anstieg der notleidenden Kredite und Rückstellungen mit sich bringen", prognostiziert der Notenbanker.

CHINA/HONGKONG

Die chinesische Führung hat ihr umstrittenes eigenes Sicherheitsbüro in der Sonderverwaltungszone Hongkong eröffnet. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sprach von einem "historischen Moment" und einem "Meilenstein". Das Büro werde dazu beitragen, in der Finanzmetropole "ein intaktes Rechtwesen" aufzubauen und die "nationale Sicherheit" zu schützen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Leistungsbilanz zeigt für Mai einen nicht saisonbereinigten Überschuss von 262,7 Milliarden Yen. Die Prognose hatte auf 1,16 Billionen Yen gelautet.

ÖLVORRÄTE USA

