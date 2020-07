Mit der weiter voranschreitenden Digitalisierung wachsen die Ansprüche an zukünftige Produkte. Themenschwerpunkte wie Digitalisierung, IoT oder KI unterstreichen diesen Trend und zeigen zugleich die wachsenden Anforderungen an die Elektronikfertigung. Neben dem Anspruch an hochtechnologische Produkte steigen auch die Erwartungen an die kompromisslose Zuverlässigkeit. Neben den technischen Herausforderungen an das Produkt verändern sich auch die Ansprüche in Sachen Qualitätssicherung und -gewährleistung. Das Stichwort "traceability" ist in der modernen Elektronikfertigung schon längst keine Unbekannte ...

