Rüsselsheim am Main (ots) -- Ab sofort öffnen die Bestellsysteme für den PEUGEOT 308 und denPEUGEOT 308 SW, jetzt serienmäßig mit digitalem i-Cockpit®- Neues i-Cockpit® mit zehn Zoll großem hochauflösendenKombiinstrument- Weitere Neuerungen wie Sonderlackierung in Vertigo Blauverfügbar Ab sofort sind der Kompaktwagen PEUGEOT 308 und seine Kombivariante PEUGEOT 308 SW mit neuem digitalen i-Cockpit® deutschlandweit bei allen PEUGEOT Händlern und Niederlassungen bestellbar. Zudem bietet das Modell neue Designoptionen für Felgen, Lackierung und Details. Der PEUGEOT 308 ist zu einem Einstiegspreis ab 21.640 Euro UVP inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer erhältlich, der PEUGEOT 308 SW startet preislich bei 22.469 UVP inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "In Deutschland zählt der PEUGEOT 308 zu unseren beliebtesten Fahrzeugen. Mit der Integration des digitalen i-Cockpit® heben wir das Modell auf ein neues Niveau und stärken seine Position in der Kompaktklasse."PEUGEOT 308 erhält ein neues digitales i-Cockpit®Der PEUGEOT 308 ist ab sofort serienmäßig mit dem digitalen i-Cockpit® ausgestattet. Dieses beinhaltet unter anderem ein neues zehn Zoll (25 Zentimeter) großes und hochauflösendes Kombiinstrument. Ebenso wurde der Touchscreen über der Mittelkonsole optimiert. Er besitzt nun eine besonders klare Oberfläche, die den Kontrast verbessert und für leuchtende Farben sorgt. Anhand der Funktion Mirror Screen, verfügbar ab der Ausstattungsvariante Active Pack, lassen sich die Apps des Smartphones zudem einfach über den Touchscreen steuern.Neue Designoptionen für den PEUGEOT 308Auch beim Außendesign wartet der PEUGEOT 308 mit Erweiterungen auf: Eine neue dreischichtige Lackierung in Vertigo Blau hebt die dynamische Optik des Modells hervor. Zudem bietet PEUGEOT 16 Zoll große, zweifarbige Felgen "Zyrcon" bei den Ausstattungsniveaus Allure und Allure Pack an.Große serienmäßige AusstattungDer PEUGEOT 308 ist in seinem Einstiegsniveau Active bereits hochwertig ausgestattet und mit zahlreichen modernen Fahrerassistenzsystemen versehen, darunter unter anderem eine Zwei-Zonen-Klimaanlage und Einparkhilfe hinten. Ab dem Niveau Allure unterstützt der PEUGEOT 308 den Fahrer oder die Fahrerin zum Beispiel durch eine Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht sowie durch einen Spurhalteassistent mit Lenkeingriff. Das höchste Niveau GT überzeugt unter anderem dank Full-LED-Scheinwerfern und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.Die drei Grundausstattungsniveaus Active, Allure und GT können zudem fortan jeweils durch erweiterte Ausstattungsniveaus - Active Pack, Allure Pack und GT Pack - mit zusätzlichen Optionen und Fahrerassistenzsystemen ergänzt werden.Effiziente Motoren bringen Fahrspaß bei niedrigem VerbrauchBeim PEUGEOT 308 stehen sowohl für den Kompaktwagen als auch den Kombi vier effiziente Antriebe zur Wahl. Alle 1.2 l PureTech-Benzinmotoren erfüllen bereits die aktuell strengste Abgasnorm Euro 6d.PureTech-Benzinmotoren:- PureTech 110 mit 81 kW und Sechs-Gang-Schaltung*- PureTech 130 mit 96 kW und Sechs-Gang-Schaltung*- PureTech 130 mit 96 kW und EAT8(Acht-Stufen-Automatikschaltung)* BlueHDi-Dieselmotoren:- BlueHDi 100 mit 75 kW und Sechs-Gang-Schaltung *- BlueHDi 130 mit 96 kW und Sechs-Gang-Schaltung *- BlueHDi 130 mit 96 kW und EAT8 (Acht-Stufen-Automatikschaltung)* Weitere Informationen zum PEUGEOT 308 unter: https://www.peugeot.de/kompaktwagen-peugeot-308-mit-digitalem-peugeot-i-cockpit.html.*Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 1.2 l PureTech 110 (81 kW): 4,4(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 101(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 1.2 l PureTech 130 (96 kW): 4,5(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 102(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 1.2 l PureTech 130 EAT8 (96 kW): 4,7(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 106(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 1.5 l BlueHDi 100 (75 kW): 3,4(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 91(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 1.5 l BlueHDi 130 (96 kW): 3,6(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 95(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 (96 kW): 3,6(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 93(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 SW 1.2 l PureTech 110 (81 kW): 4,4(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 101(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 SW 1.2 l PureTech 130 (96 kW): 4,5(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 103(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 SW 1.2 l PureTech 130 EAT8 (96 kW): 4,8(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 109(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 SW 1.5 l BlueHDi 100 (75 kW): 3,5(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 91(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 SW 1.5 l BlueHDi 130 (96 kW): 3,7(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 98(1)Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 SW 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 (96 kW): 3,7(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 97(1)(1)Die Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen WLTP-Werte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Alle angegebenen Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de (http://www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. 