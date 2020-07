The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA FR0013344447 SAFRAN 18-20 FLR BD02 BON EUR N

CA ENWE XFRA XS0524597613 CEB 10/20 MTN BD02 BON EUR N

CA NALD XFRA XS0525146907 NATL AUSTR. BK 10/20 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US06367T7H77 BK MONTREAL 18/20 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US06367T7J34 BK MONTREAL 18/20 FLR MTN BD03 BON USD N

CA XFRA USU65478BD78 NISSAN MOTOR ACC.17/20FLR BD03 BON USD N

CA XFRA XS1856309270 TORONTO-DOM. BK 18/20 FLR BD03 BON EUR N

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de