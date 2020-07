Weiter kräftig wachsen will der Wirkstoffhersteller Evotec. Wie das Unternehmen heute vorbörslich mitteilt, wird dazu der "Biopark by Sanofi" im französischen Toulouse vom französischen Pharmakonzern übernommen. Wie Evotec mitteilt, wurden bereits zum 1. Juli sämtliche Anteile am "Biopark by Sanofi" erworben. Evotec sichert sich mit der Übernahme nach eigenen Angaben "bedeutende Möglichkeiten für ein weiteres langfristiges Wachstum". Mit der Übernahme können die bestehenden Kapazi..

