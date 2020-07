Der DAX ist und bleibt langweilig. Exklusiv Dividenden ist der deutsche Premiumindex jetzt etwa genau da, wo er 2007 schon einmal war (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 07.07.2020). 13 Jahre - und alles, was man davon hatte, waren ein paar Ausschüttungen. Das ist bitter! Da kann die Konkurrenz nur lachen. Der US-Index S&P 500 konnte sich seit 2007 glatt verdoppeln. So macht Börse Spaß. Ein Index, der in nächster Zeit besonders viel Spaß machen könnte, ist der Shanghai Composite Index. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...