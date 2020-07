Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben am Mittwoch zunächst vorsichtig. Bereits am Vortag hatten sie die jüngste Erholungsrallye genutzt, um erst einmal Kasse zu machen. Der DAX -0,92% wurde vor Xetra-Handelsstart etwa 0,8 Prozent niedriger gesehen bei 12.518 Punkten.Aktuell richten sich die Blicke wieder etwas mehr auf die weltweit steigenden Corona-Zahlen, nachdem viele Anleger die damit verbundenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...