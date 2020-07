Am Dienstag kletterte die Aktie des US-Elektroautobauers weitere 3,2% auf 1.252 Euro und damit auf ein neues Rekordhoch. Derweil hob JPMorgan das Kursziel bei Tesla auf 295 US-Dollar (sic!) an, beließ die Einstufung aber weiterhin auf "Underweight". So habe Tesla von April bis Juni mehr Autos ausgeliefert als erwartet. Zudem deuten Berichte darauf hin, dass Tesla auch im zweiten Quartal profitabel gewirtschaftet haben könnte. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

