Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar knapp behauptet tendiert. Gegen 8.45 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1274 Dollar. Am Vorabend war sie in New York am Abend mit 1,1285 Dollar gehandelt worden.Der Euro hat sich oberhalb der Marke von 1,13 Dollar nicht lange halten können, was wohl auf die leicht rückläufige Risikobereitschaft an den Finanzmärkten zurückzuführen ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...