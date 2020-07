FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanleihen profitieren übergeordnet von der aktuell nachlassenden Risikobereitschaft der Investoren. Der Datenkalender ist am Mittwoch leer, von dieser Seite sind also keine Impulse zu erwarten. Bereits am Vortag war zu erkennen, dass die Aufwärtsbewegung oberhalb der Marke von 176 Prozent an Momentum verlor. Daher ist nach Aussage eines technisch orientierten Händlers ein Rücksetzer bis in den Bereich bei 175,22 Prozent möglich. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um einen Tick auf 176,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,22 Prozent und das -tief bei 176,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.168 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert auf 134,77 Prozent.

July 08, 2020 02:57 ET (06:57 GMT)

