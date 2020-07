AUDUSD arbeitet sich in stetigen Schritten an das Julihoch heran, AUDCAD knackt seinen Widerstand und NZDCAD ist nach dem bullischen Rangeausbruch gesucht. AUDUSD probt den bullischen Ausbruch Tickmill-Analyse: AUDUSD im Dreieck AUDUSD hat sich in den letzten Tagen mit steigenden Tiefs immer weiter an den untergeordneten Widerstand um 0,69770 USD herangearbeitet. Schafft das Währungspaar den Sprung über dieses Level nachhaltig, sind die nächsten ...

