Hamburg (ots) - Goodgame Studios ist stolz, die bevorstehende Veröffentlichung ihres neuesten Titels Big Farm Story bekannt zu geben. Das Spiel erweitert die erfolgreiche Goodgame-Marke "Big Farm", die bis heute über 86 Millionen Spieler weltweit überzeugen konnte. Als Farm-RPG-Spiel bietet Big Farm Story einen völlig neuen und komplementären Spielansatz zu den bisherigen Spielen Goodgame Big Farm und Big Farm: Mobile Harvest. Mit Big Farm Story veröffentlicht Goodgame Studios das erste Produkt auf der Plattform Steam.



In Big Farm Story findet sich der Spieler auf der verlassenen Farm seines Großvaters wieder, wobei dieser spurlos verschwunden ist. Neben der Suche nach dem vermissten Großvater gilt es für den Spieler, die Farm in neuer Pracht erstrahlen zu lassen, Feldfrüchte anzupflanzen, handgefertigte Waren zu verkaufen und sich um alle Tiere und Pflanzen zu kümmern. Spieler können sich auf ein Abenteuer freuen, in dem sie atemberaubende Landschaften erkunden, liebenswerte Farmfreunde treffen und ihre eigene Big Farm Story entdecken!



"Wir können es kaum erwarten, Big Farm Story im Early Access auf Steam zu veröffentlichen", sagt Simon Andrews, Leiter des Studios, welches für die Entwicklung des Spiels verantwortlich ist. "Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Marke Big Farm der Steam-Community vorzustellen und unsere bestehenden Big-Farm-Spieler auf eine neue Plattform zu locken. Wir sind davon überzeugt, dass Big Farm Story mit seinem starken Storytelling, modernen Art Style und seinen einzigartigen Features unser Portfolio um die erfolgreichen Spiele Goodgame Big Farm und Big Farm: Mobile Harvest ergänzen und unseren Spielern ein neues Erlebnis der beliebten Marke bieten wird".



Big Farm Story kann ab sofort zur Wunschliste bei Steam hinzugefügt werden. Die Veröffentlichung im Early Access wird später im Sommer stattfinden.



