VANCOUVER, British Columbia, 8. Juli 2020: LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FWB: LL1) (das "Unternehmen"), ein auf markenrechtlich geschützte, pflanzliche Nahrungsmittelprodukte spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung ("LOI") mit der FoodCare Group unterzeichnet hat. http://www.foodcare.pl/en_en/ ist ein führender Lebensmittel- und Getränkekonzern mit Firmensitz in Polen. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll ein Vertriebsnetz für FoodCare-Produkte in Kanada und den Vereinigten Staaten aufgebaut werden. Die Vertragsparteien haben sich eine sechsmonatige Frist für den Abschluss der finalen Vereinbarungen ausgedungen. Während dieses Zeitraums hat FoodCare LeanLife absolute Exklusivität zugesichert.Die FoodCare Group wurde im Jahr 1984 von Wieslaw Wlodarski gegründet. Durch organisches Wachstum hat sich die Firma in Polen zu einem Marktführer für Konsumgüter des täglichen Bedarfs (FMCG) entwickelt. Die Produkte von FoodCare werden in mehr als 50 Länder exportiert; das Unternehmen betreibt zwei Fabriken und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter. FoodCare besitzt insgesamt sieben Konsumgütermarken, zu denen auch Energy Drinks und isotonische Getränke wie Iron Energy, N-GINE und 4move zählen. FoodCare verkauft außerdem Backzutaten unter seiner Marke Gellwe und ist Inhaber der Marke Fitella, die für Müslis und gesunde Nahrungsmittel steht. Der Umsatz der FoodCare Group wird mit 160 Millionen Euro jährlich beziffert.In den Anfängen konnte FoodCare sein Wachstum über Dessertprodukte wie Backmischungen, Tortenguss, Cremen, Backmittel und Gewürze, Geliermittel und andere Produkte in Pulverform (Kakao, Trinkschokolade etc.) ausbauen. Im Jahr 2003 stieg FoodCare in den Markt für Energy Drinks ein und brachte die Marke Tiger Energy Drinks auf den Markt.Im Jahr 2011 expandierte FoodCare auch in das Fruchtgetränkesegment und reaktivierte die Kultmarke FRUGO. Seither wurde FRUGO um neue Produktkategorien wie etwa Eiscremes und Fruchtgummis erweitert. Im Jahr 2012 konnte der legendäre Mike Tyson als Markenbotschafter für die Marke FoodCare Energy Drink gewonnen werden. Tyson war zweimal in Polen zu Besuch und nahm auch an der Werbekampagne für die Marke teil. Hier der aktuelle Link zum Produkt Iron Energy Drink: http://www.energydrinkiron.com/contact.html . Zum damaligen Zeitpunkt übernahm die FoodCare Group auch die Marke BLOW und stieg damit zum größten Produzenten von Energy Drinks in Polen auf.Im Jahr 2015 hatte sich das Unternehmen mit seiner Marke 4Move bereits im Profifußball positioniert und schaffte es, den berühmten portugiesischen Fußballmanager José Mário dos Santos Mourinho Félix als Unterstützer der Marke zu gewinnen. Später folgten ihm auch polnische Fußballspieler.Aktuell hat das Unternehmen eine neue Marketingkampagne für seinen Energy Drink lanciert, in der Stars aus der amerikanischen Lingerie Football League (LFL) zu sehen sind (die Extreme Football League (X League). Die LFL ist eine amerikanische Frauen-Football-Liga, die auch Tacklings einsetzt und ihre Spiele während der Frühjahrs- und Sommermonate in einer Freiluftarena bzw. einem Freiluftstadium absolviert.LeanLife Health Inc. wird die Vermarktung der kanadischen und amerikanischen FoodCare-Produkte - allen voran die Marke Iron Energy Drink, aber auch andere FoodCare-Marken - nach besten Kräften unterstützen und vorantreiben.LeanLife-CEO Stan Lis meinte im Hinblick auf die Absichtserklärung: "Wir schätzen uns äußerst glücklich, dass FoodCare eine LOI mit uns unterzeichnet hat. Wir sind überzeugt, dass LeanLife der Marke FoodCare eine tolle Service-Plattform in den amerikanischen und kanadischen Märkten bieten kann. Was uns besonders begeistert, sind die möglichen Synergieeffekte, die mit den Omega-3-Produkten von LeanLife bei einigen der FoodCare-Marken erzielt werden könnten. Beide Unternehmen werden diese Marktchancen auf alle Fällen eingehend sondieren."Über LeanLife Health und den Omega-3-MarktDie Produkte von LeanLife Health sind lagerfähige, langlebige Extrakte aus Flachssamen, einer wertvollen Omega-3-Quelle auf pflanzlicher Basis, welche die Produkte mit entscheidenden Vorteilen als essentielle[i] Nahrungsergänzung ausstattet.Mit einer erhöhten Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, vor allem über die Produkte von LeanLife, die ein höheres Omega-3/Omega-6-Verhältnis aufweisen, wird erwiesenermaßen eine deutliche gesundheitsfördernde Wirkung erzielt.Das Leitziel von LeanLife ist es, die weniger gesunden Pflanzenöle in Lebensmitteln relativ kostengünstig durch höherwertige zu ersetzen und damit gesündere Alternativprodukte anzubieten."Eine Verbesserung der Qualität von Lebensmitteln, die den Menschen keine Änderung ihres Essverhaltens abverlangt, ist die beste Art und Weise dafür zu sorgen, dass sie sich gesünder ernähren und so ihre Lebensqualität erhöhen." - Stan Lis, CEODie von LeanLife Health entwickelten markenrechtlich geschützten und marktführenden Omega-3-Produktformulierungen sind absolut hochwertig und frei von Cholesterin. Die Produkte sind als Öle, Emulsionen und Pulver erhältlich.Die Produkte kommen als Nahrungsmittelzusatz oder als Nutrazeutika zum Einsatz und werden bei der Herstellung von Brot, Nudeln, Käse, Joghurt und Milchprodukten für den europäischen Markt verwendet.Laut einem Bericht von Grand View Research, Inc. erzielte der globale Omega-3-Markt im Jahr 2016 ein Marktvolumen von 33 Milliarden US-Dollar und wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf über 57 Milliarden US-Dollar anwachsen.Nähere Informationen erhalten Sie über:Stan Lis, CEO604-764-0518SLis@LeanLifeHealth.comZukunftsgerichtete InformationenDie Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf welche das Unternehmen größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, mit Großunternehmen der Lebensmittelbranche zu konkurrieren; ob der Verkauf der möglicherweise entwickelten Produkte profitabel sein wird; und ob im Rahmen der Vertriebsvereinbarung Umsätze generiert werden können. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.DIE CSE HAT DEN INHALT DIESER MELDUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite![i] Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, weil der menschliche Körper sie nicht selber produzieren kann und daher über die Nahrung aufnehmen muss.