Die europäischen Aktien fielen am Dienstag von dem am Vortag erreichten Monatshoch. Der DE30 schloss mit einem Minus von 117 Punkten oder 0,9% bei 12.617 Punkten, da die Prognosen für eine tiefer als befürchtete Rezession in der Eurozone auf den Optimismus bezüglich einer Erholung nach der Pandemie trafen. Betrachtet man den D1-Chart, so kann man erkennen, dass sich ein Muster der klassischen technischen Analyse aufbaut: ein Bearish-Engulfing. Dieses Muster zeigt, dass die Verkäufer die Käufer überholt ...

