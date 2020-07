Salzburg (ots) - Großes WelttheaterEinladung zur Pressekonferenz: Großes Welttheater - 100 Jahre Salzburger FestspieleWann: Donnerstag, 23. Juli 2020, 10 UhrWo:Salzburg Museum Neue Residenz (https://www.salzburgmuseum.at/neueresidenz/), Kuenburg-Saal, Mozartplatz 1, 5020 SalzburgEs sprechen:- Martin Hochleitner, Direktor Salzburg Museum und Kurator der Ausstellung- Helga Rabl-Stadler, Präsidentin Salzburger Festspiele- Margarethe Lasinger, Leitung Dramaturgie und Publikationen der Salzburger Festspiele, Kuratorin der Ausstellung- Bernhard Auinger, Bürgermeister-Stv. Stadt Salzburg & Aufsichtsratsvorsitzender Salzburg Museum- Wilfried Haslauer, Landeshauptmann Salzburg VORHANG AUF für 100 Jahre Salzburger Festspiele im Salzburg MuseumDas Salzburg Museum hat in enger Kooperation mit den Salzburger Festspielen eine Jubiläumsausstellung (https://www.salzburgmuseum.at/landesausstellung/) konzipiert, die coronabedingt nun etwas zeitverzögert eröffnet werden kann. Es handelt sich dabei um die bisher größte Ausstellung im Salzburg Museum. Auf 2000 qm² Fläche erwarten die Gäste Film- und Tondokumente, Fotos, Kostüme und Requisiten. International renommierte Künstler*innen haben sich mit eigenen Rauminstallationen den Salzburger Festspielen angenähert, die Max-Gandolph-Bibliothek wurde für die Ausstellung in ein externes Festspielarchiv umgestaltet. Beim Termin erwartet Sie nach einer kurzen inhaltlichen Einführung ein gemeinsamer Rundgang durch die Landesausstellung "Großes Welttheater - 100 Jahre Salzburger Festspiele".Aufgrund der Coronamaßnahmen ist eine Anmeldung zu diesem Pressegespräch notwendig. Wir bitten die Redaktionen, jeweils eine Person zu entsenden, bei Bedarf mit Kamerafrau bzw. -mann. Die Teilnehmer*innen werden im Anschluss an das offizielle Programm für Einzelinterviews zur Verfügung stehen - bitte auch hierfür um Anmeldung, sodass sie bestmöglich eingetaktet werden können. Bitte während des gesamten Termins einen Abstand von mindestens einem Meter halten und wenn dies nicht möglich ist, eine Mund-Nasen-Maske tragen.Einladung zur Pressekonferenz: Großes Welttheater - 100 Jahre Salzburger FestspieleUm Anmeldung wird gebeten unter: natalie.fuchs@salzburgmuseum.atDatum: 23.07.2020, 10:00 UhrOrt: Salzburg Museum Neue Residenz, Kuenburg-SaalMozartplatz 1, 5020 Salzburg, ÖsterreichUrl: https://www.salzburgmuseum.at/landesausstellung/Pressekontakt:Mag. Natalie FuchsLeitung Öffentlichkeitsarbeit & Marketing Salzburg Museum+43 662 620808-777Natalie.Fuchs@salzburgmuseum.atOriginal-Content von: Salzburg Museum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103269/4646190