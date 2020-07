FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler verzeichnet nach dem Einbruch der Autonachfrage infolge der Corona-Pandemie wieder eine bessere Entwicklung. "Die Auftragseingänge entwickelten sich in den vergangenen Wochen in fast allen Kernmärkten wieder positiv", teilte der DAX-Konzern anlässlich der Hauptversammlung mit. In China seien die negativen Effekte des ersten Quartals im zweiten Quartal wieder ausgeglichen worden. In der Summe reicht das aber nicht für schwarze Zahlen im abgelaufenen Vierteljahr.

Daimler bekräftigte daher anlässlich des Aktionärstreffens den Ausblick, wonach im zweiten Quartal ein negatives bereinigtes Konzern-EBIT und ein negativer freier Cashflow im Industriegeschäft bevorstehen. Der Umsatz werde deutlich zurückgehen. Allerdings stimme die Entwicklung des Umsatzes insbesondere im Pkw-Geschäft in den vergangenen Wochen "vorsichtig optimistisch", so der Stuttgarter Konzern.

Daimler verschärft Sparkurs

Angesichts der weiter insgesamt schwierigen Lage intensiviert Daimler die Sparmaßnahmen. "Unsere bisherigen Effizienzziele haben die bevorstehende Transformation abgedeckt, aber nicht eine weltweite Rezession. Deswegen schärfen wir unseren Kurs nach", sagte CEO Ola Källenius den Aktionären. "Die notwendigen Investitionen in die Zukunft können durch Umsatzsteigerungen und 'normale' Effizienzgewinne nicht mehr erwirtschaftet werden", so der Manager. Details nannte Källenius nicht.

Rückendeckung hat das Management dabei vom Kontrollgremium: "Der Aufsichtsrat ist sich völlig bewusst, vor welchen komplexen Aufgaben der Vorstand steht und unterstützt alle geeigneten Maßnahmen, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten", sagte Aufsichtsratschef Manfred Bischoff.

