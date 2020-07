FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 725 (740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BAT PRICE TARGET TO 3800 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2550 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 800 (600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 200 (190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 700 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3600 (3200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 26 (28) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 2 (5) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 190 (184) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 680 (625) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1420 (1325) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1840 (1680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RDI REIT PRICE TARGET TO 100 (80) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2350 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1040 (1010) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE REINITIATES WPP WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 565 PENCE - DAVY CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 300 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES G4S PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 4440 (4720) PENCE - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS FERREXPO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 175 (140) PENCE - INVESTEC CUTS HSBC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 400 (520) PENCE - JEFFERIES CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 323 (482) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 410 (460) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 67 (113) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AVAST PRICE TARGET TO 648 (557) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 220 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1040 (825) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1600 (1300) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 528 (559) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 749 (746) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1460 (1370) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2570 (1675) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES RIO TINTO TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 4200 (3600) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS BOOHOO TO 'SELL' ('HOLD') - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES AVAST PRICE TARGET TO 600 (500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5300 (4300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 115 (110) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 285 (250) PENCE - 'NEUTRAL'



- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de